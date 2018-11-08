Союз журналистов планирует проводить курсы повышения квалификации

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Союз журналистов России планирует проводить на своей площадке курсы повышения квалификации для сотрудников СМИ, сообщил председатель организации Владимир Соловьев.

"Мы сейчас получаем образовательную лицензию, и на базе Дома журналистов будем курсы повышения квалификации проводить", — сказал Соловьев журналистам.

Он также сообщил, что организация получила грант и образовательную лицензию для обучения сотрудников СМИ для работы в горячих точках, эта деятельность проводится в рамках соглашения с МЧС.

"Будем делать методические пособия о том, как готовить журналистов для сложных поездок в горячие точки", — пояснил Соловьев.

В ноябре организация отмечает столетний юбилей.