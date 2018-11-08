Налич исполнит саундтрек проекта RT#Romanovs100 в Зарядье

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Популярный музыкант Петр Налич исполнит в концертном зале "Зарядье" композиции, написанные им для проекта RT #Romanovs100.

Концерт, а также презентация нового альбома состоится 9 ноября в 20.00. Артист представит зрителям 17 композиций, которые она написал для масштабного мультимедийного проекта, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи.

"Romanovs100 — очень нестандартный и захватывающий способ рассказать о нашей истории. Команда RT представила несколько тысяч архивных фотографий царской семьи на платформе соцсетей. Моей задачей было переложить эти редкие кадры на язык музыки. Результатом я доволен", — рассказал Налич.

Зрители также смогут увидеть панорамную версию видеоклипа на композицию Romanovs Lullaby ("Колыбельная Романовых") в очках виртуальной реальности. В качестве визуального ряда для клипа, созданного студией Great Gonzo специально для RT, использовались исторические фотографии из архива Романовых, совмещенные с анимацией в формате виртуальной реальности.

Проект #Romanovs100 был реализован на четырех социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. Проект был удостоен ряда международных премий.



