В Росгвардии прокомментировали проект об охране школ сотрудниками ведомства

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Росгвардия не получала предложения по участию в разработке законопроекта по охране школ, но ведомство готово обсуждать этот вопрос в любом формате, заявил РИА Новости официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Валерий Грибакин.

Ранее автор законопроекта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов сообщил РИА Новости, что он предлагает передать полномочия по охране школ и вузов исключительно Росгвардии. Проект рассмотрит экспертный совет "Единой России".

"Депутаты не обращались с подобными предложениями в Росгвардию, наше мнение по этому вопросу не запрашивалось. Вместе с тем, наши представители правовых подразделений, вневедомственной охраны, других заинтересованных служб готовы участвовать в обсуждении этих вопросов в любых форматах", — сказал Грибакин.

С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области. В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Ранее министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова заявила, что письмо за подписью главы Крыма Сергея Аксенова с предложением передать Росгвардии полномочия по охране образовательных учреждений Крыма, будет направлено президенту РФ Владимиру Путину.