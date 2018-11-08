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Сотрудников Росгвардии не хватит для всех школ, считает эксперт

(обновлено: 13:25 08.11.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у полицейской машины. Архивное фотоСотрудник Росгвардии у полицейской машины. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У Росгвардии не хватит сотрудников для охраны всех школ в стране, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Продавец консультирует покупателя в оружейном магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ранее автор член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал РИА Новости, что он подготовил законопроект, в котором предлагает передать полномочия по охране школ и вузов исключительно Росгвардии. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил РИА Новости, что ведомство не получало предложения по участию в разработке законопроекта, но готово обсуждать этот вопрос в любом формате.

"Речь надо вести об охране не только школ, но и детских садов, и больниц. На это у Росгвардии не хватит сотрудников, более того — набрать необходимое количество будет крайне сложно. К тому же цена за охрану Росгвардией будет в три раза выше, чем у частных охранных фирм", — сказал РИА Новости Цветков.

По его словам, проблема кроется в законодательстве о госзакупках, в результате чего социальные объекты охраняют те фирмы, которые дешевле стоят.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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"Квалификация и опыт в данном случае вторичны, что в корне неверно. Цена не должна иметь приоритетного значения там, где речь идет о безопасности людей, тем более детей. Считаю, что охрана Росгвардией части социальных объектов возможна, однако приоритет должен быть отдан нескольким объединениям охранных агентств, чьи сотрудники не только имеют необходимый профессиональный опыт, но и прошли дополнительное обучение именно как сотрудники охраны школ, детских садов и больниц", — заключил Цветков.

С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области. В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Ранее министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова заявила, что письмо за подписью главы Крыма Сергея Аксенова с предложением передать Росгвардии полномочия по охране образовательных учреждений Крыма будет направлено президенту РФ Владимиру Путину.

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