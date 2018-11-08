Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга, с поросятами на послеоперационной площадке Пензенского ГАУ. Архивное фото

Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга, с поросятами на послеоперационной площадке Пензенского ГАУ. Архивное фото

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Видео того, как свинка Роза, забеременевшая после успешной операции по лечению бесплодия, кормит своих поросят, опубликовано в ее Instagram.

На ролике видно, что поросята заметно подросли.

Также в аккаунт Розы выложили фотографии, на которых заведующий кафедрой биологии, биологических технологий и ветеринарно-санитарной экспертизы Пензенского государственного аграрного университета профессор Геннадий Боряев кормит уже саму свинку.

Свинка Роза из пензенского хозяйства "Красная горка" прославилась на всю Россию в марте 2018 года, когда ее выбрали первой пациенткой для проведения операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга.

Операцию провел главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь, а робот ассистировал. Уже 26 мая к Розе привезли жениха Бориса, а в июне стало известно, что она забеременела.

Профессор Боряев ранее сообщил РИА Новости, что Роза в ночь на 22 сентября родила шестерых здоровых поросят. По словам ученого, эксперимент еще не закончен. Поросята должны перейти на рацион для молодняка через 45-50 дней после рождения. Планируется, что спустя семь-десять дней после этого Роза вновь встретится с Борисом. Следующее потомство, как ожидается, свинка принесет в конце февраля — начале марта 2019 года. После этого специалисты смогут оценить успешность эксперимента.

От того, насколько успешно пройдет эксперимент со свиньей Розой, зависит развитие роботохирургии. Врачи рассчитывают, что со временем операции с участием практичных и мобильных роботов российского производства можно будет проводить на людях. Роботы действуют через маленькие проколы в теле пациента, которые заживают гораздо быстрее, чем раны при полостных операциях.