Более полумиллиона жителей Кубани зарегистрировались на сайте ГТО#

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. В первом полугодии 2018 года Краснодарский край преодолел отметку в 500 тысяч жителей, зарегистрированных на сайте "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 2017 году количество протестированных в официальных центрах составило — более 188 тысяч человек, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

"По показателю привлечения жителей региона к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" край находится в числе лидеров, занимая второе место в Российской Федерации. В первом полугодии 2018 года Краснодарский край преодолел отметку в 500 тысяч жителей, зарегистрированных на сайте ГТО", — сказал замминистра.

Он уточнил, что в 2017 году количество протестированных в официальных центрах тестирования муниципальных образований Краснодарского края составило 188 435 человек. "Из них выполнили нормативы на бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия 77 157 человек, — около 41 % от принявших участие", — отметил Мясищев.

Замминистра также напомнил, что министерство спорта России сейчас проводит активную работу по привлечению инвалидов к выполнению нормативов ГТО с определенными условностями. "Кубань — один из пилотных проектов, апробирующих эту программу. Стоит отметить, что внедрение и реализация комплекса ГТО среди инвалидов дает новый, мощный импульс для привлечения лиц с ограниченными возможностями, прежде всего детей-инвалидов к занятиям физической культурой и спортом", — добавил собеседник.

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