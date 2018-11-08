Около 27,4 тыс. детей начали заниматься самбо в школах на Кубани

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Около 27,4 тысяч детей в Краснодарском крае начали заниматься посещать в качестве третьего урока физкультуры занятия по самбо с нового учебного года, проект "Самбо в школу" планируется реализовать во всех 44 муниципальных образованиях края, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Ранее краевые власти сообщили, что с 1 сентября 2018 года в школах Краснодарского края в качестве третьего урока физкультуры вводятся занятия по самбо.

"По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева в 2018/2019 учебном году для школьников на Кубани продолжается реализация Всероссийского проекта "Самбо в школу". С нового учебного года проект проводится уже в 146 общеобразовательных организациях с количеством участников 27 355 человек. Это действительно масштабное нововведение", — сказал Мясищев.

По словам замминистра, занятия самбо должны дать школьникам альтернативу интернета и социальных сетей. "В конечном счете, это не только физическое, но и духовное здоровье. Нужно сказать, что это интересно детям, а также есть поддержка со стороны родителей", — добавил собеседник.

Он уточнил, что реализация проекта будет продолжена во всех 44 муниципальных образованиях края в качестве третьего урока физкультуры для детей школьного возраста.

Ранее сообщалось, что власти региона планируют ввести уроки самбо в качестве третьего урока физкультуры во всех школах Краснодарского края к 2021 году.

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