Более 16% инвалидов Кубани регулярно занимаются спортом

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Более 67 тысяч человек с ограниченными возможностями в Краснодарском крае регулярно занимаются спортом, это 16,2% от общей численности инвалидов, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

"Одной из приоритетной задачей нашего министерства является привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. В этом разделе отрасли Кубань также занимает первое место в рейтинге 85 регионов страны. Сегодня на Кубани более 67 тысяч человек с ограниченными возможностями регулярно занимаются спортом. А это 16,2% от общей численности инвалидов", — сказал Мясищев.

Замминистра пояснил, что с 2006 года на территории края возводятся 96 крупных спортивных объектов, в том числе универсальные спортивные комплексы, плавательные бассейны, специализированные спортивные базы и спортивные комплексы шаговой доступности. Все они строятся с учетом создания комфортных условий для инвалидов. В спортивные объекты, построенные ранее, вносятся изменения для обеспечения доступной среды инвалидам.

"Следует отметить, что развитие спорта инвалидов в крае происходит достаточно активно. В городах и районах края работой с инвалидами занимаются физкультурно-спортивные клубы инвалидов, отделения детских спортивных школ, учреждения образования, социальной защиты, здравоохранения, а также общественные организации инвалидов. Более 15 лет для всего края работает Центр паралимпийской подготовки, который ранее назывался кубанский физкультурно-спортивный клуб инвалидов", — добавил собеседник агентства.

По его словам, главная цель центра — сделать физическую культуру и спорт в Краснодарском крае доступными для каждого человека с ограниченными возможностями. "Здесь можно заниматься многими видами спорта, которые выявляют и развивают способности ребенка-инвалида. Ведь он может быть талантливым наряду со своими здоровыми сверстниками", — уточнил Мясищев.

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