Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити с Воробьевых гор. Архивное фото

Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити с Воробьевых гор. Архивное фото

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Облачная погода, туман и до 6 градусов выше нуля ожидаются в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем облачно, местами морось, туман и дымка. Максимальная температура в городе 4-6 градусов тепла, по области плюс 2-7 градусов", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в четверг в городе будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.