Роспотребнадзор исследовал 88 тысяч проб плодоовощной продукции в 2018 году

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор исследовал на соответствие нормам около 88 тысяч проб плодоовощной продукции за девять месяцев 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

"За 9 месяцев 2018 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано около 88 тысяч проб плодоовощной продукции", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, удельный вес проб, не соответствующих нормативам по содержанию химических примесей, за этот период составил 0,91%, по импортной плодоовощной продукции — 0,68%, по отечественной – 0,95%. Наиболее высокой была доля проб бахчевых культур, не соответствующих нормативам (3,88%, в том числе импортной продукции — 5,25%).

Добавляется, что удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,95% (по импортной продукции — 4,52%, по отечественной продукции – 2,84%). При этом доля проб импортных плодов и ягод, не соответствующих нормативам по данным показателям составила 10,58%.