Коллекция Приморского океанариума пополнилась смертельно опасными лягушками

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Три вида лягушек родом из Южной Америки, знаменитых тем, что индейцы мазали их ядом наконечники стрел, появились в коллекции животных Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает учреждение.
Поясняется, что эти лягушки не сами вырабатывают яд, а аккумулируют чужой, который получают вместе с пищей, поедая жуков, термитов и других насекомых. Яд защищает древолазов от хищников.
"Наши древолазы питаются тараканами, мелкими мушками дрозофилами, сверчками, мокрицами и многоножками, так как эти насекомые не ядовиты, то и лягушкам неоткуда взять яд. Но в любом случае брать в руки этих амфибий нужно в перчатках", — отметил главный специалист отдела "Тропический дождевой лес" Артём Герасименко, слова которого приводятся в сообщении.
Древолазы – небольшие лягушки размером в 5-6 сантиметров. Они живут в нижней части тропических лесов и в отличие от многих амфибий ведут дневной образ жизни. Встречается порядка 30 разновидностей древолазов разной расцветки, которая во многом зависит от места обитания. Основную роль в уходе за потомством у них играет самец, а не самка. Когда появляются головастики, он на своей спине переносит их в водоём, часто им выступают листья травы бромелии, в пазухах которых скапливается дождевая вода.