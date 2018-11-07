Дептранс Москвы не планирует запрещать велопарады других организаторов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы не планирует запрещать веломероприятия, запланированные иными организаторами, и готовы продолжить сотрудничество с Let’s bike it!, направленное на популяризацию велодвижения в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее проект Let’s bike it! сообщил о том, что власти столицы планируют самостоятельно проводить велопарады в городе, которые ранее организовывались под предводительством проекта. В пресс-службе департамента в ответ на это сообщали, что число мероприятий для велосипедистов не планируется сокращать.

"Ещё раз подчёркиваем: мы ничего не отменяем или запрещаем – веломероприятий в Москве должно быть больше, поэтому Let’s bike it вполне может продолжать их организовывать", — заявили в пресс-службе департамента.

Там отметили, что поддержат любое разумное решение по популяризации велодвижения в Москве.

Как отметили в ведомстве, проведённые в городе опросы демонстрируют, что москвичи заинтересованы в большем количестве веломероприятий, и департамент транспорта готов их организовывать.

"В 2019 году в Москве запланированы три велопарада: первый, весенний, пройдёт 19 мая, ночной летний – 13 июля, осенний – 15 сентября. Пройдут велогонки международного класса вместе с весенним и осенним велопарадами, что выведет мероприятие на новый уровень. Что касается финансирования, мы в первую очередь рассчитываем на партнеров, и про бюджетное финансирование говорить преждевременно", — добавили в пресс-службе.