В Тамбове на ремонт и строительство дорог направили более миллиарда рублей

ТАМБОВ, 7 ноя – РИА Новости. На ремонт и строительство дорог в Тамбове в этом году направлено более 1 миллиарда рублей из всех источников финансирования, в результате построено рекордное для города количество дорог, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в соответствии с поручениями тамбовского губернатора Александра Никитина в областном центре существенно увеличены объемы дорожного строительства и ремонта. В настоящее время подрядчики заканчивают работы и готовятся к сдаче объектов. Качество работ проинспектировал вице-губернатор Арсен Габуев.

"Особенно масштабные работы развернулись в новых микрорайонах – Радужное и Северный. Здесь было заново построено 40 дорог. В целом работы выполнены хорошо. Есть некоторые недочеты, но они будут устранены в ближайшее время. Более того, пока срок сдачи объектов не наступил, есть возможность за счет экономии средств, которая образовалась по итогам проведения торгов, выполнить дополнительные работы по благоустройству. К нам поступили соответствующие обращения жителей, и мы их сейчас рассматриваем", — приводит пресс-служба слова Габуева.

Он отметил, что глава области, выступая в апреле с ежегодным отчетом перед депутатами облдумы, назвал проблему плохих дорог в Тамбове одной из главных и поручил избавиться от порочной практики, когда заказы получали фирмы-однодневки, которые исчезали после сдачи объектов, а то и вовсе не выполняли взятые обязательства.

"Слова губернатора стали руководством к действию. Подряды получили местные компании, давно работающие в дорожной отрасли, хорошо зарекомендовавшие себя и в полной мере исполняющие гарантийные обязательства. Во время проведения строительства и ремонта дорог мы уделяли большое внимание контролю качества работ. Все новые дороги выполнены в два, а на некоторых улицах даже в три слоя асфальтобетона. Если на верхний слой гарантия дается на 4 года, то на нижний — не менее 6 лет. Это значит, что дороги прослужат долго", — сказал Габуев.

В пресс-службе добавили, что все объекты дорожного строительства должны быть сданы к 1 декабря.

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