В Тамбове на Олимпийский парк выделили 98 миллионов рублей

ТАМБОВ, 7 ноя – РИА Новости. Тамбовская область получит более 98 миллионов рублей из средств Фонда единого института развития в жилищной сфере на продолжение благоустройства территории Олимпийского парка в областном центре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Олимпийский парк в сентябре этого года в рамках рабочего визита в Тамбовскую область. Тогда он вместе с губернатором Александром Никитиным ознакомился с ходом реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории региона и осмотрел Олимпийский парк в Тамбове", — сказал представитель пресс-службы.
Собеседник агентства отметил, что тамбовский опыт благоустройства дворовых территорий получил положительную оценку.
"Помню, что раньше здесь был пустырь, а теперь появилось отличное место для отдыха и занятий спортом", — приводит пресс-служба слова Володина.
"Реализация такого масштабного проекта требует серьезных финансовых ресурсов. В настоящее время работы ведутся в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды", а также за счет внебюджетных источников, общие расходы оцениваются в 120 миллионов рублей", — добавили в пресс-службе.
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