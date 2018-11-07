В Тамбове на Олимпийский парк выделили 98 миллионов рублей

ТАМБОВ, 7 ноя – РИА Новости. Тамбовская область получит более 98 миллионов рублей из средств Фонда единого института развития в жилищной сфере на продолжение благоустройства территории Олимпийского парка в областном центре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, такое решение было поддержано председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который представляет в качестве депутата, в том числе, и Тамбовскую область.

"Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Олимпийский парк в сентябре этого года в рамках рабочего визита в Тамбовскую область. Тогда он вместе с губернатором Александром Никитиным ознакомился с ходом реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории региона и осмотрел Олимпийский парк в Тамбове", — сказал представитель пресс-службы.

Собеседник агентства отметил, что тамбовский опыт благоустройства дворовых территорий получил положительную оценку.

"Помню, что раньше здесь был пустырь, а теперь появилось отличное место для отдыха и занятий спортом", — приводит пресс-служба слова Володина.

Олимпийский парк — крупнейшая парковая зона северной части города Тамбова. В близлежащем микрорайоне проживает 20 тысяч человек, в основном молодые семьи с детьми. Строительство нового парка было начато в 2017 году, его территория граничит с крупнейшим спортивным объектом региона – спортивно-тренировочным центром "Тамбов". Объединение этих двух объектов в единое спортивно-культурное пространство должно стать уникальным архитектурным и социальным решением для новых микрорайонов Тамбова.

"Реализация такого масштабного проекта требует серьезных финансовых ресурсов. В настоящее время работы ведутся в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды", а также за счет внебюджетных источников, общие расходы оцениваются в 120 миллионов рублей", — добавили в пресс-службе.

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