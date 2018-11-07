Комитет Госдумы поддержал законопроект о любительской рыбалке

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал во втором чтении законопроект о любительской рыбалке, при этом сохранятся действующие положения в отношении районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где граждане смогут рыбачить сетями в личных целях.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о любительском рыболовстве еще в декабре 2013 года. Он закрепляет право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением водных объектов, предоставленных для ведения рекреационных рыболовных хозяйств.

Законопроект также запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей. Для сохранения и рационального использования водных биоресурсов и среды их обитания документ вводит понятие суточной нормы вылова — объема вида водного биоресурса, разрешенного к вылову человеком в течение календарного дня. С тех пор законопроект, вызвавший широкий общественный резонанс, находится на доработке.

Газета "Известия" ранее написала, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила новый вариант поправок к законопроекту о любительском рыболовстве. Исходя из этих поправок, любительская рыбалка должна быть бесплатной, а для ловли особо ценных пород понадобится именное разрешение, причем перечень "особо ценных пород" и порядок выдачи разрешений в территориальных подразделениях Росрыболовства на их вылов определит кабмин.

"Поправками правительства РФ предлагалось прекратить все действующие на сегодняшний день договоры с 1 января 2020 года. Вместе с тем, по итогам проведенной на площадке комитета работы по законопроекту мы посчитали целесообразным сохранить существующий механизм рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб, перечень которых утвержден приказом Минсельхоза России. К ним отнесены, в том числе семга, таймень, чавыча, омуль байкальский", — приводятся слова главы комитета Николая Николаева в сообщении его пресс-службы.

Он уточнил, что согласно законопроекту в редакции второго чтения, граждане смогут рыбачить сетями только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей. Такие сети должны будут поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре. Порядок такой маркировки и ведения соответствующего реестра определит правительство РФ, сообщил Николаев.

"Мы также вводим законопроектом некоторые "полезные" ограничения – это запрет на любительское рыболовство и аквакультуру на одном водном объекте, что позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу. Также запрещается оборот жаберных сетей – это, кстати, реализация поручения президента. Кроме этого, запрещается подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой", — рассказал Николаев.