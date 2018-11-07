В Госдуме одобрили ко II чтению проект о публичности сведений о юрлицах

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на обеспечение большей публичности сведений о деятельности юридических лиц.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Николай Николаев сообщил на заседании комитета, что он доработан с учетом поступивших к нему поправок. При этом он напомнил, что документом, в частности, предлагается дополнить перечень сведений, подлежащих публичному раскрытию в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, сведениями о наличии и ограничении прав, в том числе вытекающих из корпоративных договоров, о продаже предприятия, об установлении поручительства.

"Предполагается, что публикация таких сведений позволит участникам рынка точнее оценивать риски совершения сделок, а также усилит защиту их имущественных прав и интересов", — отметил депутат. Наряду с этим законопроект предусматривает уведомление кредиторами граждан-должников о привлечении третьих лиц, то есть коллекторов, к возврату просроченной задолженности путем размещения соответствующих сведений в таком едином реестре.

Отсутствие в настоящее время у граждан информации о лицах, заявляющих требования о возврате долга, остается одним из наиболее распространенных нарушений законодательства, регулирующего деятельность по взысканию просроченной задолженности. "Предлагаемая новация позволит должнику гарантированно получить информацию о коллекторах и, основываясь на достоверной информации, обеспечить защиту своих прав. Одновременно такой способ обязательного раскрытия информации будет обеспечивать должную защиту интересов кредиторов в рамках судебного делопроизводства", — подчеркнул Николаев.

Глава думского комитета также сообщил, что ко второму чтению в законопроект были внесены изменения, направленные на решение проблемы недостоверности сведений, содержащихся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.