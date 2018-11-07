МЧС предложило законодательно урегулировать термин "торговый центр"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МЧС России предлагает нормативно урегулировать понятие "торговый центр", чтобы основные требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям учитывались уже при проектировании, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.
По словам Еникеева, сейчас в России насчитывается 82 тысячи объектов с массовым пребыванием людей. И только 11 тысяч из них, где есть эскалаторы и высота зданий от трех этажей и выше, "попадают под сегодняшнее обывательское понимание торгового центра".
Ранее сообщалось, что ряд учреждений с массовым пребыванием людей, в том числе школы и детские лагеря, могут перевести в новую категорию пожарной опасности — "чрезвычайно высокий риск". Для таких объектов хотят установить срок плановых проверок госпожнадзором один раз в год вместо трех. После принятия документа категорий пожарной опасности станет шесть.