МЧС предложило законодательно урегулировать термин "торговый центр"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МЧС России предлагает нормативно урегулировать понятие "торговый центр", чтобы основные требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям учитывались уже при проектировании, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

"Вообще "торговый центр" такого понятия нет, как и "временное сооружение". "Объект с массовым пребыванием граждан" уже появился, но только в Градостроительном кодексе, и сейчас мы с Минстроем будем работать над самими критериями, чтобы определить законодательно, что это такое", — сказал собеседник агентства.

По словам Еникеева, сейчас в России насчитывается 82 тысячи объектов с массовым пребыванием людей. И только 11 тысяч из них, где есть эскалаторы и высота зданий от трех этажей и выше, "попадают под сегодняшнее обывательское понимание торгового центра".

"Мы сейчас готовим свод правил о требованиях пожарной безопасности к многофункциональным зданиям и сооружениям, которые будут совмещать в себе несколько классов пожарной опасности", — подчеркнул собеседник агентства, добавив, чтобы проектировщику было понятно, как их проектировать.

Ранее сообщалось, что ряд учреждений с массовым пребыванием людей, в том числе школы и детские лагеря, могут перевести в новую категорию пожарной опасности — "чрезвычайно высокий риск". Для таких объектов хотят установить срок плановых проверок госпожнадзором один раз в год вместо трех. После принятия документа категорий пожарной опасности станет шесть.