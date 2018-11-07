Аксенов посоветовал мэрии Симферополя активнее решать городские проблемы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал администрации Симферополя не спать ночами и переломить ход событий в городе с ремонтом дорог и уборкой улиц.

"На месте администрации я бы ночами не спал, пока не переломил ход событий. На основании подведения итогов, докладов всех профильных министров и тех, кто принимал участие в проверке, в пятницу будут приняты конкретные выводы и решения", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что несмотря определенные положительные результаты за последние десять дней, в частности, по вопросу уборки мусора, все еще остается целый ряд проблем. Среди них — недостаточное количество рабочих и техники на местах для ускорения ремонта дорог, продолжающийся транспортный коллапс в крымской столице и так далее.

В этой связи, по словам Аксенова, правительство республики предприняло меры, которые позволят сгладить ситуацию. В частности, принято решение о запрете перекрывания новых улиц до окончания ремонта на текущих объектах. При этом вопросы, связанные с перекрытием дорог, должны быть в обязательном порядке согласованы с ГИБДД.

Кроме того, как написал Аксенов, администрация Симферополя должна информировать население о каждом изменении в схеме передвижения по городу как минимум за три дня до внесения этих изменений, а не сообщать всю информацию по факту, "когда весь город стоит в пробках".

Аксенов также потребовал от властей города до конца недели схему уборки 1025 улиц Симферополя.

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