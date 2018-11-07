Аксенов пересадил мэра Симферополя на общественный транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал ситуацию с транспортным сообщением в Симферополе и поручил руководству города пересесть на общественный транспорт.

"К сожалению, нечем похвастаться в вопросе транспортного сообщения. На мой взгляд, ситуация не улучшилась, и колоссальные пробки наглядно это показывают. В этой связи уже завтра мэр Симферополя, его заместители, председатель городского совета и другие добираются на места своей работы общественным транспортом с конечных остановок и, соответственно, уезжают с работы в вечерний час пик", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма считает это хорошей возможностью пообщаться с людьми и узнать различные мнения о эффективности своей работы.

"По итогам этих поездок ожидаю на последующем совещании предложений по стабилизации ситуации", — подчеркнул Аксенов.

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