Пенсионерке из деревни под Вологдой погасили кредит, взятый на покупку дров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Пожилой жительнице деревни Стризнево Вологодской области после сюжета на местном телевидении отзывчивые люди помогли расплатиться с кредитом, взятым на покупку дров, рассказали РИА Новости в администрации Старосельского сельского поселения.

В конце октября на ГТРК "Вологда" был показан телесюжет, в котором рассказывалось о пожилой жительнице деревни Стризнево Валентине Вячеславовой, которой приходится ходить в лес собирать валежник, поскольку ей не хватает денег на покупку дров. В прошлом году пенсионерка взяла на эти цели кредит, с которым она на момент эфира еще не рассчиталась. В среду телеканал сообщил о том, что односельчане и незнакомые люди помогли пенсионерке не только заготовить дров, но и погасили ее кредит.

"Первыми отозвалось крестьянское хозяйство Алексея Смирнова, они привезли ей дрова. Помогали и соседи, и из других мест приезжали. Ей наличные деньги привезли, погасили кредит и кто-то оплатил закупку дров, дрова привезли", — рассказала собеседница агентства в местной администрации.

По ее словам, пожилой женщине 25 ноября исполняется 72 года. В Стризнево бабушка живет с 39-летней дочерью и 11-летним внуком. Дочь является матерью-одиночкой, работает в местном санатории. Женщинам оказывает помощь социальная служба.

"В прошлом году у нее были дрова. Она брала кредит и часть денег из него потратила на дрова, а часть на другие нужды", — отмечает собеседница агентства.

По словам представительницы сельской администрации, пенсионерка никуда не жаловалась. О ее беде узнали соседи, дочь которых работает на местном телевидении.