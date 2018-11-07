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Общество

В Нижегородской области на пост министра экологии претендуют 38 человек

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© РИА Новости / Алексей ФилипповРека Волга на территории Нижегородской области. Архивное фотоРека Волга на территории Нижегородской области. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Тридцать восемь человек претендуют на пост министра экологии Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Уборка урожая. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шестого ноября в 23.59 в Нижегородской области завершился заочный этап отбора на пост министра экологии и природных ресурсов региона, который проводится в рамках программы по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти "Команда правительства".

"На должность министра экологии Нижегородской области в рамках программы "Команда правительства" подали заявки 38 претендентов. Приятно осознавать, что так много людей волнуют проблемы экологии в нашей области, а главное, что они готовы заниматься их решением", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Итоги заочного этапа будут подведены конкурсной комиссией во второй половине ноября.

"В очном этапе кандидаты на пост министра экологии должны будут найти ответы на поставленные неравнодушными жителями региона задачи в сфере экологии – соответствующий функционал запущен на портале "Команда правительства", — добавил Никитин.

Как пояснил глава региона, поставить "экологическую задачу" для кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области может любой желающий. После проверки модераторами задачи будут публиковаться на портале и каждый сможет проголосовать и поддержать волнующую его тему. В конце этапа 50 задач будут переданы на рассмотрение экспертной комиссии. Она отберет из них 25 самых значимых и актуальных. Именно их решением и будут заниматься кандидаты на пост министра в следующих этапах.

Нижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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При отборе кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов Никитин рекомендовал учесть не только профессиональные компетенции и управленческий опыт, но и готовность к диалогу с экологической общественностью. В состав экспертной комиссии было решено включить людей, близко работающих с региональной властью по экологическим вопросам. От экспертов в сфере экологии в состав комиссии включен председатель совета нижегородского общественного движения "Экологический центр "Дронт" Асхат Каюмов, от представителей науки — проректор по научной работе и внешним связям Волжской государственной академии водного транспорта" Андрей Корнев, от муниципалитетов — директор комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода Лев Лаптев.

Также на портале "Команда правительства" завершился заочный этап отбора на посты заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по направлению "спорт", "культура", "образование" и заместителя главы администрации города по социальным коммуникациям. Всего по обеим вакансиям поступило 78 заявок.

Региональная программа по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти "Команда правительства" действует в Нижегородской области с мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием в возрасте от 21 года. Место жительства значения не имеет. В октябре 2018 года по итогам конкурса на портале "Команда правительства" министром культуры была назначена победитель Надежда Преподобная.

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