МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов вошел в состав совета по присуждению премий правительства РФ в области СМИ, бывший пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова также осталась в составе совета, но в новой должности, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав совета следующих лиц: Осипов О.С., пресс-секретарь председателя правительства РФ — заместитель руководителя аппарата правительства РФ (председатель Совета)", — говорится в сообщении.

Согласно документу, Тимакова назначена на новую должность в совете в качестве заместителя председателя государственной корпорации "Внешэкономбанк".

Также в состав совета вошли замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель гендиректора — директор информационных программ "Первого канала" Кирилл Клейменов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Кроме того, в совет в новых должностях включены гендиректор издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин, заместитель гендиректора — главный редактор Главной редакции ЭСМИ телеканала "Россия-Культура" Сергей Шумаков.

Тимакова до прихода в ВЭБ шесть лет занимала должность пресс-секретаря премьер-министра. С 2008 по 2012 год была пресс-секретарем президента России Дмитрия Медведева, который после срока на посту главы государства возглавил кабмин РФ.

Осипов в 2007 году возглавил политическую редакцию РИА Новости. В 2015 году занял пост первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня". Последние несколько лет он работал над реализацией ряда больших проектов, в том числе "Городские пресс-центры для журналистов без аккредитации ФИФА" в рамках проведения в РФ Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Награжден орденом Дружбы, медалью Ордена за Заслуги перед Отечеством II степени, благодарностью президента РФ и благодарственным письмом президента.