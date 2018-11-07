В Москве проходит шествие КПРФ в честь Великой Октябрьской революции

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Торжественное шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Шествие пройдет от Страстного бульвара по улице Петровка и завершится митингом на площади Революции.

Участники шествия и сопутствующего митинга — представители ЦК КПРФ, депутаты от фракции КПРФ в Госдуме, московские городской и областной комитеты компартии, движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, всероссийское женское движение "Надежда России", ЛКСМ РФ и другие левые общественные движения и организации.