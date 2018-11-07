Матвиенко потребовала объяснительные от сенаторов, прогуливающих заседания

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сенаторам, регистрирующимся в начале заседания Совета Федерации и приходящим в зал заседаний под его конец, но отсутствующим в его ходе, придётся написать письменные объяснительные записки.

"Всем, кто осчастливил нас в начале и в конце заседания, а по ходу заседания отсутствовал, (придётся написать) письменные объяснительные. Мы должны будем принимать меры, коллеги, здесь не детский сад и не школа", — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она выразила возмущение тем, что ряд сенаторов регулярно таким образом пропускает основную работу на пленарном заседании палаты.

"Заседания Совета Федерации два раза в месяц. Ну совесть должна быть, в конце концов", — сказала спикер.

Она напомнила сенаторам, что зарплату за свою работу они получают именно в Совфеде. "Вы получаете здесь заработную плату, и, будьте добры, добросовестно её отрабатывайте", — заявила Матвиенко. По её словам, в первую очередь это относится к сенаторам, занимающим в основном второй ряд в зале заседаний.