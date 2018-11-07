Матвиенко потребовала объяснительные от сенаторов, прогуливающих заседания

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сенаторам, регистрирующимся в начале заседания Совета Федерации и приходящим в зал заседаний под его конец, но отсутствующим в его ходе, придётся написать письменные объяснительные записки.
Она выразила возмущение тем, что ряд сенаторов регулярно таким образом пропускает основную работу на пленарном заседании палаты.
Она напомнила сенаторам, что зарплату за свою работу они получают именно в Совфеде. "Вы получаете здесь заработную плату, и, будьте добры, добросовестно её отрабатывайте", — заявила Матвиенко. По её словам, в первую очередь это относится к сенаторам, занимающим в основном второй ряд в зале заседаний.