Поступило более 600 тысяч заявок на участие в конкурсе "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. С начала конкурса "Мой первый бизнес" число заявок превысило отметку 600 тысяч, при этом количество участников и интересных бизнес-проектов продолжает расти, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

В 2018-2019 учебном году в конкурсе представлено пять треков. По данным на 7 ноября, больше всего людей зарегистрировалось в следующих направлениях: "Сделай своими руками" (89 192), "Свой видеоблог" (62 555) и "Интернет-продажи" (38 115).

Наибольшую активность при подаче заявок проявляют участники из Москвы (197 133), Свердловской области (33 385), Санкт-Петербурга (31 955), Новосибирской области (24 196), Краснодарского края (14 261), республик Башкортостан (12 650) и Татарстан (11 968).

Призеры конкурса 2018-2019 учебного года получат 100 грантов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 70 путевок в образовательный центр "Сириус", 1500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 200 путевок в лагерь "Орленок" и другое. Также организаторы подготовили 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс.

Подать заявку могут учащиеся 5-11-х классов. Зарегистрироваться на сайте можно до 23.59 (по мск) 10 декабря.

"Мой первый бизнес" — проект АНО "Россия — страна возможностей".