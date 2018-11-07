Татарстан и Минспорта РФ договорились о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физкультуры и спорта подписали в среду в Казани министр спорта РФ Павел Колобков и президент Татарстана Рустам Минниханов.

"В рамках этого соглашения мы рассматриваем вопрос проведения ряда крупных соревнований здесь, в Татарстане", — сообщил журналистам после церемонии подписания глава Минспорта. При этом он упомянул предстоящий чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Колобков напомнил, что до 2024 года предстоит реализовать федеральный проект "Спорт — норма жизни", в котором предусмотрены амбициозные задачи по созданию условий для вовлечения граждан в занятия спортом.

"Мы должны к 2024 году обеспечить 55% вовлеченность граждан в занятия спортом. Во многом Татарстан для нас является пилотный регионом, потому что по количеству людей, занимающихся спортом, Татарстан входит в лидеры. Уже сейчас количество занимающихся (спортом здесь — ред.) больше 43%", — сказал министр.

Кроме того, по словам Колобкова, в Татарстане, реализуется большое количество программ и проектов, связанных со спортом. Пример тому и нынешний форум, который проходит в Казани уже второй раз. "Планы у нас большие. Татарстан и Казань для нас являются важным партнером и примером отношения к спорту и продвижения спортивных принципов", — резюмировал министр.

Татарстан принимал такие значимые событие мирового масштаба, как Всемирная летняя Универсиада 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта FINA World Championships 2015, чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Благодаря высоким достижениям появился лозунг "Казань — спортивная столица России".

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