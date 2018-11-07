МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает неприемлемым отсутствие санузлов и горячей воды в некоторых российских школах.

"Есть такие области и регионы, где даже туалетов и горячей воды нет в школах. Это для цивилизованной России сегодня совершенно неприемлемо", — заявила Москалькова журналистам.

Омбудсмен также добавила, что сегодня целый ряд школ требует не только косметического, но и капитального ремонта.

Также Москалькова подчеркнула, что сегодня в Подмосковье некоторые школы работают в три смены. По мнению уполномоченного, это является нарушением права на образование.

"Сегодня даже в Подмосковье есть школы, которые работают в три смены, и это, конечно, не может не считаться нарушением прав в сфере образования", — отметила омбудсмен.