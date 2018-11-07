Врио главы Липецкой области запустил свой сайт

ЛИПЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов запустил свой официальный информационный ресурс (artamonovigor.ru) в интернете для жителей региона, сообщает пресс-служба администрации области.

"Подобная форма взаимодействия с гражданами — часть большой системы, призванной сделать жизнь липчан лучше, выявить реальные проблемы, волнующие людей",- говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в сообщении, в перспективе посетители сайта смогут видеть статистику — сколько проблем было разрешено, сколько идей реализовано.

"На сайте можно узнать не только последние новости о работе руководителя региона, но и помочь в развитии Липецкой области. Для этого на сайте создана система сбора жалоб и предложений от жителей. На главной странице — две виртуальные кнопки: "Предложить свою идею" и "Рассказать о своей проблеме". В первом случае пользователь сможет, выбрав тематику, описать своё предложение. Например, это может быть идея, связанная с улучшением спортивной или транспортной инфраструктуры, предложение по благоустройству парков и дворов",- говорится в сообщении пресс-службы.

Раздел, посвящённый проблемам, позволит обратить внимание власти на трудности, с которыми люди сталкиваются каждый день. Например, отсутствие уличного освещения, свалки мусора, ямы на дороге или очереди в поликлинике.

Для работы с сайтом необходимо зарегистрироваться, это позволяет администрации сайта поддерживать обратную связь с пользователями.

Другие новости региона читайте здесь >>