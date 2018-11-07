Водолазный фитнес: как московские спасатели на воде готовятся к зиме

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время подготовки к работе в зимний период

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время подготовки к работе в зимний период

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Для городских спасателей на воде зимние месяцы — особенно напряженное время для работы. На лед водоемов Москвы, несмотря на предупреждения, выходят рыбаки, подростки и любители экстрима. На поисково-спасательной станции "Строгино" корреспондент РИА Новости узнал, как спасатели-водолазы готовятся к зиме и как успокоить провалившегося под лед человека.

Первым делом — тренажеры

По кафельному полу поисково-спасательной станции "Строгино", цокая коготками, резво бежит такса Маруся в комбинезоне с надписью "спасатель". Сотрудники станции приветствуют собачку кто улыбкой, кто дружеским почесыванием за ухом.

На этой станции Маруся не в первый раз. В Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах она числится внештатным сотрудником и выполняет важную миссию — поднимает боевой дух и настроение спасателям.

"Марусе мы всегда рады, особенно сейчас, когда идет активная подготовка к зимнему сезону. На территории станции мы отрабатываем и теоретические знания, и практические умения сразу в нескольких местах", — рассказывает начальник отдела дополнительной подготовки спасателей Валерий Демин по пути к первой тренировочной точке. Маруся, не отставая ни на шаг, трусит за ним по коридору, но у дверей одного из кабинетов останавливается — собакам внутрь нельзя.

Половину небольшой комнаты занимает специальный судоводительский тренажер, имитирующий судно на воздушной подушке. На таких водолазы передвигаются зимой по льду. За штурвалом один из спасателей станции сосредоточенно смотрит на тройку мониторов, на которых детально изображена территория Строгинской поймы, и аккуратно правит с учетом возникающих препятствий.

Главный специалист отдела дополнительной подготовки спасателей Ирина Чернова-Калашникова уверяет: благодаря практике на тренажере к старту зимнего сезона специалисты МГПСС максимально эффективно готовятся к управлению судами зимой.

"Вот на этом компьютере мы можем моделировать бесконечное количество заданий и ситуаций. Если поменять параметры вот тут", — Чернова-Калашникова щелкает мышкой. С виртуального неба на мониторах тут же начинает падать снег. "Также можно изменить погоду, скорость ветра, добавить осадки и облачность. Фактически, мы заранее отрабатываем все возможные условия, в которых приходится работать зимой", — добавляет она.

По словам специалиста, скорость прохождения маршрута — не главное. Гораздо важнее качественно выполнить задания, не допустить заноса судна, а при обнаружении виртуального пострадавшего в полынье подвести транспорт максимально близко, при этом не причинив человеку в воде вреда.

"Тренажер в точности воспроизводит нашу зону ответственности. Поэтому, выходя на работу зимой, мы заранее знаем, что нас ждет", — подчеркивает Демин.

Спасти рядового Гошу

Прыткая Маруся устремляется этажом выше, на следующую точку подготовки. Здесь, в просторном зале, чем-то напоминающий хореографический, спасатели станции "Строгино" отрабатывают оказание первой и допсихологической помощи. В качестве статистов — двое водолазов-сотрудников, которых гримируют за ширмой, и парочка манекенов по имени Гоша.

© РИА Новости / Максим Блинов Отработка оказания первой медицинской помощи сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах © РИА Новости / Максим Блинов Отработка оказания первой медицинской помощи сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

"С помощью грима мы можем "наградить" наших сотрудников травмами абсолютно любой степени тяжести: рваные раны, открытые переломы, гематомы. Это помогает воссоздать максимально реальную ситуацию, чтобы спасатели понимали, каково работать с живым человеком, которому больно", — говорит психолог МГПСС Елена Евстигнеева.

По ее словам, не меньше внимания в рамках подготовки сотрудники станции уделяют оказанию допсихологической помощи. Зимой в группе риска часто оказываются дети и подростки, которые выходят на лед из любопытства или желания покрасоваться, а затем проваливаются в холодную воду. На специальных психологических курсах спасатели МГПСС изучают, как необходимо общаться с ребенком во время спасения и убедить его принять помощь.

Гримирование закончено, и даже Маруся удивленно тявкает при виде искусно разукрашенных водолазов. Синяки, раны и царапины выглядят крайне натуралистично. Пока пострадавшие укладываются на маты, Евстигнеева рассказывает группе спасателей легенду: двое молодых людей катались по замерзшей реке на снегоходах и не справились с управлением, нуждаются в первой помощи.

По сигналу спасатели разделяются — по двое на каждого пострадавшего, — и с профессиональной деловитостью приступают к осмотру. Каждого пострадавшего аккуратно прощупывают, с помощью коротких вопросов выясняют причины несчастья и справляются о самочувствии. Из служебных аптечек появляются бинты, мешочки со льдом и жгуты. Меньше чем за 15 минут "кровь" на пострадавших исчезает под аккуратно наложенными бинтами и шинами. Чтобы избежать обморожения, их укутывают в термоодеяла и укладывают на носилки для дальнейшей транспортировки.

Обе группы справляются с задачей почти одновременно. Обмениваясь впечатлениями о действиях коллег, "пострадавшие" поднимаются с носилок. К ним тут же подлетает бойкая Маруся — оказывать не только первую, но эмоциональную помощь.

Максимальная холодоустойчивость

Третий этап программы подготовки спасателей проходит на воде, недалеко от причальной зоны станции. В двух метрах от берега плавает небольшая квадратная платформа, имитирующая льдину. На ней, вооруженные спасательными лестницами, водолазы в ярко-рыжих гидрокостюмах отрабатывают сразу несколько сценариев по спасению человека.

"Спасатели действуют обязательно в команде: кто-то один идет в воду к пострадавшему, кто-то остается страховать и вытаскивать и коллегу, и человека на сушу. Для спасения человека со льдины используется лестница, конец ее протягивают пострадавшему и вытаскивают", — объясняет Валерий Демин.

По команде начальника водолазы бесстрашно кидаются в воду. Низкая температура им не страшна, крепкие гидрокостюмы выдерживают температуру до —25 градусов в течение двух часов. Несмотря на это, тренирующиеся со временем не тянут. Выверенными движениями они раз за разом проползают по неустойчивой "льдине", проделывают манипуляции с лестницей и успешно вытаскивают пострадавшего из воды.

© РИА Новости / Максим Блинов Отработка извлечения пострадавшего из полыньи сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах © РИА Новости / Максим Блинов Отработка извлечения пострадавшего из полыньи сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

"Если во время такой операции пострадавший начинает паниковать и пытаться оттолкнуть лестницу, то мы добираемся до него вплавь и вытаскиваем уже руками", — отмечает Демин.

Те, кто успешно справился с выполнением первого задания, тут же переходят на вторую точку на песчаном берегу. Там, у кромки воды, уже носится любопытная Маруся, с интересом наблюдая за процессом. Здесь сотрудники станции "Строгино" тренируются вызволять пострадавшего из ледяной полыньи.

Для этого используется специальное устройство, напоминающее надувную горку. Сначала ее в сложенном состоянии разматывают максимально близко к пострадавшему, а затем надувают под давлением. Получается целый трап, на который водолазы с видимой легкостью затягивают пострадавшего и доставляют на берег.

"Чем больше мы готовимся, тем эффективнее работаем. Такие учения у нас продлятся до 21 ноября", — заключает Демин и сигнализирует об окончании тренировки на сегодня. В костюмах, отяжелевших от воды, спасатели выбираются на берег. При виде Маруси на усталых лицах появляются улыбки — с задачей внештатного психолога собака явно справляется на отлично.