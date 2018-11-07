ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Водолазный фитнес: как московские спасатели на воде готовятся к зиме

(обновлено: 11:58 07.11.2018)
0570
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время подготовки к работе в зимний периодСотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время подготовки к работе в зимний период
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Для городских спасателей на воде зимние месяцы — особенно напряженное время для работы. На лед водоемов Москвы, несмотря на предупреждения, выходят рыбаки, подростки и любители экстрима. На поисково-спасательной станции "Строгино" корреспондент РИА Новости узнал, как спасатели-водолазы готовятся к зиме и как успокоить провалившегося под лед человека.

Первым делом — тренажеры

По кафельному полу поисково-спасательной станции "Строгино", цокая коготками, резво бежит такса Маруся в комбинезоне с надписью "спасатель". Сотрудники станции приветствуют собачку кто улыбкой, кто дружеским почесыванием за ухом.

На этой станции Маруся не в первый раз. В Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах она числится внештатным сотрудником и выполняет важную миссию — поднимает боевой дух и настроение спасателям.

Московские водяные: что приходится делать столичным спасателям на воде
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Московские водяные: что приходится делать столичным спасателям на воде

"Марусе мы всегда рады, особенно сейчас, когда идет активная подготовка к зимнему сезону. На территории станции мы отрабатываем и теоретические знания, и практические умения сразу в нескольких местах", — рассказывает начальник отдела дополнительной подготовки спасателей Валерий Демин по пути к первой тренировочной точке. Маруся, не отставая ни на шаг, трусит за ним по коридору, но у дверей одного из кабинетов останавливается — собакам внутрь нельзя.

Половину небольшой комнаты занимает специальный судоводительский тренажер, имитирующий судно на воздушной подушке. На таких водолазы передвигаются зимой по льду. За штурвалом один из спасателей станции сосредоточенно смотрит на тройку мониторов, на которых детально изображена территория Строгинской поймы, и аккуратно правит с учетом возникающих препятствий.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтработка спасения утопающего сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отработка спасения утопающего сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

Главный специалист отдела дополнительной подготовки спасателей Ирина Чернова-Калашникова уверяет: благодаря практике на тренажере к старту зимнего сезона специалисты МГПСС максимально эффективно готовятся к управлению судами зимой.

"Вот на этом компьютере мы можем моделировать бесконечное количество заданий и ситуаций. Если поменять параметры вот тут", — Чернова-Калашникова щелкает мышкой. С виртуального неба на мониторах тут же начинает падать снег. "Также можно изменить погоду, скорость ветра, добавить осадки и облачность. Фактически, мы заранее отрабатываем все возможные условия, в которых приходится работать зимой", — добавляет она.

По словам специалиста, скорость прохождения маршрута — не главное. Гораздо важнее качественно выполнить задания, не допустить заноса судна, а при обнаружении виртуального пострадавшего в полынье подвести транспорт максимально близко, при этом не причинив человеку в воде вреда.

"Тренажер в точности воспроизводит нашу зону ответственности. Поэтому, выходя на работу зимой, мы заранее знаем, что нас ждет", — подчеркивает Демин.

Спасти рядового Гошу

Прыткая Маруся устремляется этажом выше, на следующую точку подготовки. Здесь, в просторном зале, чем-то напоминающий хореографический, спасатели станции "Строгино" отрабатывают оказание первой и допсихологической помощи. В качестве статистов — двое водолазов-сотрудников, которых гримируют за ширмой, и парочка манекенов по имени Гоша.

© РИА Новости / Максим БлиновОтработка оказания первой медицинской помощи сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
© РИА Новости / Максим Блинов
Отработка оказания первой медицинской помощи сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

"С помощью грима мы можем "наградить" наших сотрудников травмами абсолютно любой степени тяжести: рваные раны, открытые переломы, гематомы. Это помогает воссоздать максимально реальную ситуацию, чтобы спасатели понимали, каково работать с живым человеком, которому больно", — говорит психолог МГПСС Елена Евстигнеева.

Водолаз Максим Максимов, обнаруживший машину на дне Москвы-реки
© Компания "Водолаз.Москва"
От черепах до "Мерседесов": что находят на дне Москвы-реки

По ее словам, не меньше внимания в рамках подготовки сотрудники станции уделяют оказанию допсихологической помощи. Зимой в группе риска часто оказываются дети и подростки, которые выходят на лед из любопытства или желания покрасоваться, а затем проваливаются в холодную воду. На специальных психологических курсах спасатели МГПСС изучают, как необходимо общаться с ребенком во время спасения и убедить его принять помощь.

Гримирование закончено, и даже Маруся удивленно тявкает при виде искусно разукрашенных водолазов. Синяки, раны и царапины выглядят крайне натуралистично. Пока пострадавшие укладываются на маты, Евстигнеева рассказывает группе спасателей легенду: двое молодых людей катались по замерзшей реке на снегоходах и не справились с управлением, нуждаются в первой помощи.
По сигналу спасатели разделяются — по двое на каждого пострадавшего, — и с профессиональной деловитостью приступают к осмотру. Каждого пострадавшего аккуратно прощупывают, с помощью коротких вопросов выясняют причины несчастья и справляются о самочувствии. Из служебных аптечек появляются бинты, мешочки со льдом и жгуты. Меньше чем за 15 минут "кровь" на пострадавших исчезает под аккуратно наложенными бинтами и шинами. Чтобы избежать обморожения, их укутывают в термоодеяла и укладывают на носилки для дальнейшей транспортировки.

Обе группы справляются с задачей почти одновременно. Обмениваясь впечатлениями о действиях коллег, "пострадавшие" поднимаются с носилок. К ним тут же подлетает бойкая Маруся — оказывать не только первую, но эмоциональную помощь.

© РИА Новости / Максим БлиновТакса Маруся и "пострадавшие"
© РИА Новости / Максим Блинов
Такса Маруся и "пострадавшие"

Максимальная холодоустойчивость

Третий этап программы подготовки спасателей проходит на воде, недалеко от причальной зоны станции. В двух метрах от берега плавает небольшая квадратная платформа, имитирующая льдину. На ней, вооруженные спасательными лестницами, водолазы в ярко-рыжих гидрокостюмах отрабатывают сразу несколько сценариев по спасению человека.

Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко
© Фото : предоставлено ЮРПСО МЧС
"Когда работаешь, мыслей нет": лучший водолаз в России о буднях спасателей

"Спасатели действуют обязательно в команде: кто-то один идет в воду к пострадавшему, кто-то остается страховать и вытаскивать и коллегу, и человека на сушу. Для спасения человека со льдины используется лестница, конец ее протягивают пострадавшему и вытаскивают", — объясняет Валерий Демин.
По команде начальника водолазы бесстрашно кидаются в воду. Низкая температура им не страшна, крепкие гидрокостюмы выдерживают температуру до —25 градусов в течение двух часов. Несмотря на это, тренирующиеся со временем не тянут. Выверенными движениями они раз за разом проползают по неустойчивой "льдине", проделывают манипуляции с лестницей и успешно вытаскивают пострадавшего из воды.

© РИА Новости / Максим БлиновОтработка извлечения пострадавшего из полыньи сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
© РИА Новости / Максим Блинов
Отработка извлечения пострадавшего из полыньи сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

"Если во время такой операции пострадавший начинает паниковать и пытаться оттолкнуть лестницу, то мы добираемся до него вплавь и вытаскиваем уже руками", — отмечает Демин.

Те, кто успешно справился с выполнением первого задания, тут же переходят на вторую точку на песчаном берегу. Там, у кромки воды, уже носится любопытная Маруся, с интересом наблюдая за процессом. Здесь сотрудники станции "Строгино" тренируются вызволять пострадавшего из ледяной полыньи.

Для этого используется специальное устройство, напоминающее надувную горку. Сначала ее в сложенном состоянии разматывают максимально близко к пострадавшему, а затем надувают под давлением. Получается целый трап, на который водолазы с видимой легкостью затягивают пострадавшего и доставляют на берег.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время подготовки к работе в зимний период
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время подготовки к работе в зимний период

"Чем больше мы готовимся, тем эффективнее работаем. Такие учения у нас продлятся до 21 ноября", — заключает Демин и сигнализирует об окончании тренировки на сегодня. В костюмах, отяжелевших от воды, спасатели выбираются на берег. При виде Маруси на усталых лицах появляются улыбки — с задачей внештатного психолога собака явно справляется на отлично.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена