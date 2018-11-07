Семья в Тюменской области, в которой родилась тройня, улучшит жилусловия

ТЮМЕНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на приобретение жилья для семьи, в которой в октябре этого года родилась тройня, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы главы региона.

"В сельской семье из Голышмановского городского округа сейчас шесть человек. Старшему ребенку три годика и вот совсем недавно у родителей родились сразу две дочки и еще один сын. Благодаря поддержке из регионального бюджета эта семья, увеличившаяся сразу в два раза, сможет улучшить свои жилищные условия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас многодетная семья живет в родительском доме молодой мамы.

"Это четвертая тройня, рожденная в Тюменской области в этом году. Для сравнения, в 2017 году выплату на улучшение жилищных условий получили три семьи, в которых родилась тройня", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, дополнительная мера государственной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, в которых одновременно родились трое или более детей, введена в Тюменской области с 2013 года. За почти шесть лет этой возможностью воспользовались 46 семей.

"Быть многодетными родителями большая ответственность. Много забот, как в любой семье, бывают и проблемы. Наш регион поддерживает многодетные семьи, в том числе и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Главная помощь — в решении жилищных вопросов", — подчеркнул глава региона Александр Моор.

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