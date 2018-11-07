Озеро Алебашево в центре Тюмени превратят в рекреационную зону

ТЮМЕНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Разработать комплексный проект по созданию рекреационной зоны на расположенном в центре Тюмени озере Алебашево поручил структурам областного правительства и муниципальным властям губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы главы региона.
Он напомнил, что очистка озера Алебашево началась в 2018 году. Проект финансируется из федерального бюджета. По мнению главы региона, нужно внести изменение в существующий план экологических работ.
"Лучше быстро сделать один объект и взяться за следующий, чем одновременно и дольше делать несколько. Если средства, предусмотренные для очистки озера Лебяжье, направить на Алебашево, мы сравнительно быстро создадим в центре Тюмени отличную зону отдыха. Мы получим хороший пляж, место для купания, рыбалки и других водных увлечений", — сказал глава региона.
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