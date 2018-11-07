"Ромир" рассказал, сколько журналистов доверяют фактам из российских СМИ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Изложенным в российских средствах массовой информации фактам доверяют 70% журналистов внутри страны и 64% их коллег из стран СНГ, свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Западным источникам доверяют 45% журналистов из России и 60% их коллег из стран СНГ. При этом вообще не используют информацию иностранных СМИ 10% и 5% респондентов соответственно.

Кроме того, журналисты из соседних стран почти всегда используют материалы российских СМИ для сообщений о России, следует из результатов исследования. "При подготовке материалов о России журналисты из СНГ в большинстве случаев опираются на российские издания – 91% и на локальные СМИ – 86%. Западные источники для публикаций о нашей стране используют 64%", — рассказывают в "Ромире".

"О Западе статьи и сюжеты журналисты из ближнего зарубежья пишут, опираясь в первую очередь на западные же СМИ – 86%, однако немало респондентов (82%) черпают информацию и из российских изданий. Местные источники при подготовке материалов о странах Запада в СНГ читают 77%", — говорится в материалах.

В свою очередь российские журналисты получают информацию о странах СНГ как из внутрироссийской, так и из локальной прессы страны, о которой делают материал – по 85%. Сведения из западных СМИ используют 70% авторов.

"Любопытно, что при подготовке статей и сюжетов о событиях на Западе 80% российских журналистов читают российские издания, а западные оказались в этом рейтинге на втором месте – их просматривают 75% опрошенных. Ещё четверть отметила, что читают материалы, размещённые в изданиях стран СНГ", — говорится в исследовании.