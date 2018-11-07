На юго-востоке Москвы уровень сероводорода в воздухе вдвое превысил норму

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Уровень сероводорода в воздухе на востоке Москвы, в частности в районе Жулебино, в два раза превысил норму в ночь на среду, сообщается на сайте государственного предприятия "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, содержание сероводорода на измерительной станции в Жулебино в 22.18 во вторник превысило допустимую норму в 2,16 раза и достигло 0,017 миллиграмма на кубический метр.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, это безопасный для здоровья уровень. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе установлена в России на уровне 0,008 миллиграмма на кубический метр.

Порог запаха сероводорода составляет 0,007 миллиграмма на кубический метр, а порог воздействия на здоровье — почти в 20 раз больше, 0,15 миллиграмма на кубический метр. Как ранее пояснили в пресс-службе департамента природопользования Москвы, по данным ВОЗ, небезопасно для человека превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз.