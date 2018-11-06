Пензенские чиновники сыграют в хоккей с командой российской прессы

ПЕНЗА, 6 ноя — РИА Новости. Хоккейный матч между командами российской прессы и правительства Пензенской области пройдет 10 ноября на льду спортивно-зрелищного комплекса "Дизель-Арена" в Пензе, сообщила во вторник пресс-служба регионального кабмина.
В составе команды российской прессы — корреспондент программы "Время" на Первом канале Антон Верницкий, корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Осин, пресс-атташе ХК "Спартак" (Москва) Владимир Самохин, журналисты "Матч ТВ" Виталий Магранов, Денис Казанский, Роман Скворцов, продюсеры этого телеканала Тимофей Тимачев и Кирилл Филиппов, а также звукорежиссер НТВ Андрей Коновалов, корреспондент журнала "Клаксон" Кирилл Заболкин, директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин и обладатель кубка мира по конькобежному спорту Евгений Лаленков.