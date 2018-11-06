Пензенские чиновники сыграют в хоккей с командой российской прессы

ПЕНЗА, 6 ноя — РИА Новости. Хоккейный матч между командами российской прессы и правительства Пензенской области пройдет 10 ноября на льду спортивно-зрелищного комплекса "Дизель-Арена" в Пензе, сообщила во вторник пресс-служба регионального кабмина.

"Хоккейная команда "Российская пресса" прибудет по приглашению губернатора Пензенской области. Капитанами дружин выступят глава региона Иван Белозерцев и журналист канала "Матч-ТВ" Денис Казанский… Зрелищное шоу начнется 10 ноября в 15.00 мск. Вход свободный", — говорится в сообщении.

В составе команды российской прессы — корреспондент программы "Время" на Первом канале Антон Верницкий, корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Осин, пресс-атташе ХК "Спартак" (Москва) Владимир Самохин, журналисты "Матч ТВ" Виталий Магранов, Денис Казанский, Роман Скворцов, продюсеры этого телеканала Тимофей Тимачев и Кирилл Филиппов, а также звукорежиссер НТВ Андрей Коновалов, корреспондент журнала "Клаксон" Кирилл Заболкин, директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин и обладатель кубка мира по конькобежному спорту Евгений Лаленков.