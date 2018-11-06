Кубань опередила остальные регионы России по снижению смертности

КРАСНОДАР, 6 ноя — РИА Новости. Общая смертность в Краснодарском крае в 2018 году значительно снизилась, регион занял первое место среди российских субъектов по снижению смертности (данные Росстата), сообщает пресс-служба администрации края.

"В крае снизился показатель общей смертности, за 9 месяцев текущего года медики сохранили на 1,22 тысячи жизней больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе всероссийского видеоселекторного совещания министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высоко оценила работу минздрава Краснодарского края по сохранению жизней.

"Благодаря мерам, предпринимаемым в регионе, снизилась смертность от целого ряда причин: болезней системы кровообращения, органов пищеварения, новообразований, болезней органов дыхания, нервных болезней, эндокринных заболеваний", — пояснили в ведомстве. Кроме того, достигнуто снижение показателя смертности людей в трудоспособном возрасте.

"Мы будем стремиться к еще лучшим результатам и продолжим бороться за каждую жизнь. Сегодняшний результат – это работа медиков всего края и всесторонняя поддержка губернатора Кубани", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения края Евгения Филиппова.

Также хорошие результаты продемонстрировал Крым: показатели смертности с января по сентябрь здесь сократились на 783. Далее в рейтинге следует Тульская область, где медики смогли сохранить на 504 жизни в текущем году больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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