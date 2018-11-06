Общественники попросили Чайку проверить сервис BlaBlaCar

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) просит генпрокуратуру проверить сервис поиска попутчика для совместного использования автомобиля (райдшеринг) BlaBlaCar и запретить ему перевозки групп лиц от восьми человек, говорится в письме ООП на имя генпрокурора России Юрия Чайки.

До этого 1 ноября "Объединение автопассажирских перевозчиков" направило в Таганский районный суд иск о запрете деятельности сервиса BlaBlaCar, обвиняя сервис в помощи нелегальным перевозчикам. Согласно документу, автоперевозчики считают, что водители используют сервис BlaBlaCar, чтобы избежать уплаты налогов и расходов на обеспечение безопасности пассажиров. Кроме того, истцы отмечают, что рынок автобусных перевозок несет огромный ущерб ввиду нерентабельности.

ООП, в свою очередь, просит генпрокуратуру лишь провести проверку сервиса, запретить им перевозки более восьми пассажиров и дать регионам поручение провести рейды в отношении перевозчиков, которые бронируют поездки на автобусе через это приложение, отмечая, что само по себе использование BlaBlaCar для совместных поездок на легковом транспорте вопросов не вызывает, так как эта функция нужна большому количеству пассажиров для сохранения мобильности и экономии.

"Просим вас рассмотреть вопрос о возможности проведения проверки в отношении ООО "Комьюто Рус" (юрлицо сервиса в РФ — ред.) в части запрета на осуществление перевозки пассажиров более 8 человек, так как нарушение правил перевозки пассажиров и прохождения необходимых осмотров, отсутствие тахографа, напрямую влияет на безопасность пассажиров. В настоящее время пассажиров вводят в заблуждение, разглашая информацию о легальности перевозки, но фактически такая перевозка является незаконной", — отмечается в письме.

Также, ООП отмечает, что изначально перевозки более 8 пассажиров не входили в сферу интересов компании, тогда как в России сервис в настоящее время используется для загрузки автобусов, когда человек бронирует поездку до соседнего города на легковом транспорте, что нарушает права на достоверную информацию, а по факту едет на автобусе. Поездка на таком автобусе зачастую небезопасна, полагают общественники.