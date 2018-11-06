Общественники попросили Чайку проверить сервис BlaBlaCar

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) просит генпрокуратуру проверить сервис поиска попутчика для совместного использования автомобиля (райдшеринг) BlaBlaCar и запретить ему перевозки групп лиц от восьми человек, говорится в письме ООП на имя генпрокурора России Юрия Чайки.
ООП, в свою очередь, просит генпрокуратуру лишь провести проверку сервиса, запретить им перевозки более восьми пассажиров и дать регионам поручение провести рейды в отношении перевозчиков, которые бронируют поездки на автобусе через это приложение, отмечая, что само по себе использование BlaBlaCar для совместных поездок на легковом транспорте вопросов не вызывает, так как эта функция нужна большому количеству пассажиров для сохранения мобильности и экономии.
Также, ООП отмечает, что изначально перевозки более 8 пассажиров не входили в сферу интересов компании, тогда как в России сервис в настоящее время используется для загрузки автобусов, когда человек бронирует поездку до соседнего города на легковом транспорте, что нарушает права на достоверную информацию, а по факту едет на автобусе. Поездка на таком автобусе зачастую небезопасна, полагают общественники.