В Пензенской области построили жилой дом для сотрудников ГК "Дамате"

ПЕНЗА, 6 ноя — РИА Новости. Группа компаний "Дамате", крупный российский производитель мяса индейки, построила 42-квартирный многоэтажный жилой дом для инженерно-технического персонала в Пензенской области, сообщило во вторник правительство региона.

Дом находится в центре города Нижний Ломов рядом с основными производственными мощностями "Дамате", в нем 27 однокомнатных квартир, 12 двухкомнатных и три трехкомнатных. Все квартиры оснащены мебелью, бытовой техникой, системами водоснабжения и индивидуального отопления. По данным властей региона, в строительство дома и благоустройство прилегающей территории компания вложила более 90 миллионов рублей.

Губернатор области Иван Белозерцев, посетивший новостройку, вручил сертификаты на получение служебного жилья более 30 сотрудникам "Дамате", при этом всего в новом доме будут проживать свыше 50 человек из числа инженерно-технического персонала компании. Часть квартир будет использоваться для размещения командированных сотрудников. Также "Дамате" строит несколько современных общежитий с двухместным проживанием в комнате для рядовых работников.

"Дамате" инвестирует в расширение производства, создает комфортные условия проживания для своих сотрудников… В Пензенскую область приезжают на работу специалисты из Москвы, Московской области, других российских регионов. Нижнеломовский район имеет хорошие перспективы для развития. Мы создаем комфортную городскую среду, ремонтируем дороги и тротуары, социально значимые объекты", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

По словам губернатора, в 2019 году власти региона на модернизацию городских объектов Нижнего Ломова выделят свыше 20 миллионов рублей, на реконструкцию автодорог, пешеходных и парковых зон — еще 40 миллионов рублей.

"В "Дамате" работают сотрудники из разных районов Пензенской области, а также из Омской, Астраханской, Самарской, Саратовской, Ростовской и Калининградской областей, из Украины. Компания считает важным обеспечить комфортное проживание собственных сотрудников вблизи места их работы. В первую очередь в новый дом заселяются многодетные семьи и семьи, в которых оба супруга работают на предприятиях "Дамате", — цитирует гендиректора "Дамате" Рашида Хайрова пресс-служба губернатора.