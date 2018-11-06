В Нижегородской области создадут новую систему допобразования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Новая система дополнительного образования будет создана в Нижегородской области благодаря национальному проекту "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

По итогам конкурсного отбора на предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование" участниками реализации проекта стали 75 регионов. Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству выигравших заявок по нескольким направлениям, одно из которых — создание центров образования различных профилей на базе школ, поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья, создание детского технопарка "Кванториум", внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды, создание ключевых центров развития детей (IT-куб).

"Благодаря нацпроекту "Образование" в регионе будет создана новая система дополнительного образования. В рамках этой системы будут сформированы центры дополнительного образования как на базе общеобразовательных организаций, так и на базе вузов. При этом обновится материально-техническая база, будут созданы новые программы, соответствующие современным требованиям, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. На новый уровень будет выведено повышение квалификации педагогов. Большая работа будет проведена по цифровизации учебных процессов", — цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

Также глава региона отметил, что образовательные учреждения региона активно присоединяются к проекту "Эффективная губерния", в рамках которого в этом году в сфере образования было развернуто более 120 проектов.

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