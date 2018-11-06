В Москве почти все водители оплачивают парковку через мобильное приложение

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Почти 100% автомобилистов в Москве пользуются мобильным телефоном при оплате парковки в городе, из них наибольшее число водителей используют приложение "Парковки Москвы", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Девяносто восемь процентов автомобилистов столицы пользуются мобильным телефоном при оплате парковки в городе. Из них 85% используют мобильное приложение "Парковки Москвы", остальные предпочитают СМС-сервис", — рассказали агентству в пресс-службе во вторник.

Как отметили в учреждении, "Парковки Москвы" стало самым популярным транспортным приложением столицы: программа была загружена уже порядка 3 миллионов раз.

"Приложение позволяет не только оплачивать парковку, но также может помочь найти оставленный на парковке автомобиль, узнать о штрафах. В программу встроена интерактивная карта, которая показывает ближайшие парковки для автомобилей инвалидов, грузовиков, электрокаров и других типов транспорта, а также стоянки в капитальных строениях. Также приложение показывает коммерческие парковки у торговых центров", — отметили в пресс-службе.