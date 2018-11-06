Васильева выступила против права подавать заявления в пять вузов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что не поддерживает право абитуриентов на подачу заявлений в пять вузов.

По действующим правилам, абитуриент имеет право подать заявления в пять вузов на три направления подготовки в каждом.

"Считаю, что девальвация высшего образования должна быть прекращена", — заявила Васильева на встрече с представителями фракции КПРФ.

Министр также выступила против идеи сделать единый государственный экзамен (ЕГЭ) добровольным.

"Мы должны четко понимать (а иначе зачем все это?), с какой базой ребенок вышел после 11-го класса и после 9-го класса, и на что он может рассчитывать", — пояснила Васильева.

Она подчеркнула, что вузы могут повысить проходной балл, введя дополнительные экзамены по основному предмету.