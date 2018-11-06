МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что не поддерживает право абитуриентов на подачу заявлений в пять вузов.
"Считаю, что девальвация высшего образования должна быть прекращена", — заявила Васильева на встрече с представителями фракции КПРФ.
Министр также выступила против идеи сделать единый государственный экзамен (ЕГЭ) добровольным.
"Мы должны четко понимать (а иначе зачем все это?), с какой базой ребенок вышел после 11-го класса и после 9-го класса, и на что он может рассчитывать", — пояснила Васильева.
Она подчеркнула, что вузы могут повысить проходной балл, введя дополнительные экзамены по основному предмету.