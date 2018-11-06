Васильева считает, что не стоит делать ЕГЭ добровольным

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева считает, что не стоит делать единый государственный экзамен (ЕГЭ) добровольным.

"Возвращаясь к вопросу, можно ли делать ЕГЭ добровольным, я считаю, что нет. Объясню почему. Мы должны четко понимать (а иначе зачем все это?), с какой базой ребенок вышел после 11 класса и после 9 класса, и на что он может рассчитывать", — заявила Васильева на встрече с представителями фракции КПРФ.

"На сегодняшний день у нас не во всех вузах высокие пороги для поступления, что тоже не делает нам чести, потому что можно пойти туда, где не особо сильно спрашивают", — добавила министр.

Также Васильева отметила, что у вузов есть способ повысить проходной балл – ввести дополнительные экзамены по основному предмету, как это сделали некоторые ведущие российские вузы.