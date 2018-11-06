МАХАЧКАЛА, 6 ноя — РИА Новости. Работы дагестанских школьниц Аиды Акаевой и Хадижат Юсуповой вошли в сотню лучших сочинений России на всероссийском конкурсе, сообщает пресс-службе регионального Минобрнауки.

"На Всероссийский этап было направлено 353 работы со всех уголков страны, из которых была отобрана "золотая сотня", в которую вошли работы дагестанских школьниц. Аида Акаева в своем сочинении "Имена, овеянные славой" рассказала о жизни и судьбе своего земляка — легендарного дагестанского оружейника Базалая. Конкурсная работа Хадижат Юсуповой называлась "Мой бессмертный герой", где девочка написала письмо родному отцу — сотруднику правоохранительных органов, погибшему при исполнении служебного долга", — сказали в пресс-службе министерства.

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