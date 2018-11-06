Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Московский институт психологии лишен лицензии, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

"Рособрнадзор в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 26 октября по 2 ноября 2018 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок… На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии ОАНО ВО "Московский институт психологии", — говорится в сообщении.

Кроме того, за неисполнение предписания в установленный срок Рособрнадзор запретил прием в Международный институт управления и права, филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Краснодаре, Калининграде, Новосибирске, Наро-Фоминске (Подмосковье), Гатчине (Ленобласть), Бокситогорске (Ленобласть) и Ереване (Армения).

Также за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся государственным образовательным стандартам Рособрнадзор лишил госаккредитации ряд специальностей Невинномысского государственного гуманитарно-технического института: "40.00.00 Юриспруденция (бакалавриат); 38.00.00 Экономика и управление (специалитет); 39.00.00 Социология и социальная работа (магистратура)".