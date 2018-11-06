Ограничения для мессенджеров вызваны ростом правонарушений, считает адвокат

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Принятие правил идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона обосновано ростом числа правонарушений с использованием мессенджеров, заявил РИА Новости партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Олег Москвитин.

"С одной стороны, принятие правил может быть расценено добросовестными пользователями как ограничение их прав и свобод, с другой — в настоящее время реализация многих нарушений, начиная от мелких и заканчивая серьезными преступлениями, происходит с использованием таких мессенджеров, что показывает возможную обоснованность принятия новых правил", — сказал Москвитин.

Правительство РФ во вторник утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, свидетельствует опубликованное постановление кабмина.

По словам Москвитина, введение правил "имеет положительный аспект: например, пользователи "разовых" мобильных номеров больше не смогут иметь статус инкогнито и использовать такой вид связи, как Telegram, WhatsApp и другие, в незаконных целях".

Вместе с тем адвокат подчеркнул, что реализация подобных законодательных нововведений должна обязательно сопровождаться совершенствованием судебной практики предоставления доступа к переписке, защиты данных абонентов и их тайны переписки от незаконного вмешательства как правоохранительных органов, так и иных лиц.

"Ведь обеспокоенность подобными мерами как российских, так и иностранных добропорядочных граждан, вызвана нежеланием скрыть какие-то правонарушения, а боязнью незаконного вмешательства в их личную жизнь и бизнес, неправомерного преследования", — отметил собеседник агентства.