Ограничения для мессенджеров вызваны ростом правонарушений, считает адвокат

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Принятие правил идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона обосновано ростом числа правонарушений с использованием мессенджеров, заявил РИА Новости партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Олег Москвитин.
Правительство РФ во вторник утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, свидетельствует опубликованное постановление кабмина.
По словам Москвитина, введение правил "имеет положительный аспект: например, пользователи "разовых" мобильных номеров больше не смогут иметь статус инкогнито и использовать такой вид связи, как Telegram, WhatsApp и другие, в незаконных целях".
"Ведь обеспокоенность подобными мерами как российских, так и иностранных добропорядочных граждан, вызвана нежеланием скрыть какие-то правонарушения, а боязнью незаконного вмешательства в их личную жизнь и бизнес, неправомерного преследования", — отметил собеседник агентства.