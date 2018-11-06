Власти Кузбасса окажут помощь пострадавшей при пожаре семье

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Власти Кемеровской области помогут многодетной семье из города Юрга, в котором два взрослых и шесть детей погибли при пожаре в частном доме, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Вячеслав Телегин.

По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час оно было ликвидировано. В результате выгорела часть внутренних помещений дома, практически полностью сгорела крыша, пострадали надворные постройки. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Ситуация на контроле (губернатора) Сергея Евгеньевича (Цивилева), здесь работают сегодня все замы губернатора, МЧС, СК, прокуратура, проводятся следственные мероприятия. Принято решение об оказании семье материальной помощи плюс помощь в похоронах, в проведении поминальных обедов и на девять, и на сорок дней. Это все берет на себя город", — сказал Телегин.

По его словам, для предотвращения подобных трагедий в домах всех многодетных семей проверят и установят системы противопожарной сигнализации. Во многих городах Кузбасса, по данным властей, такая работа уже идет, на эти цели планируют выделить дополнительное финансирование.

"В Юрге мы проговорили, что все многодетные семьи обследуют и поставят приборы оповещения с GSM-передатчиками, которые при небольшом задымлении направляют сигнал напрямую в пожарную часть и, например, двум соседям ближайшим, которые могут пойти и посмотреть, разбудить, первоначальные меры принять", — уточнил Телегин.