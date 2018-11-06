Атмосферное давление в Москве приблизится к рекорду 25-летней давности

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве и регионе в воскресенье, 11 ноября, приблизится к рекордно высоким значениям 1993 года, сообщила РИА Новости во вторник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"По предварительным прогнозам, погоду в столичном регионе в воскресенье, 11 числа, будет определять мощный холодный антициклон, с ним связано и существенное понижение температуры, и то, что атмосферное давление будет близко к рекордным значениям, а может быть, даже будет перекрыт прежний рекорд. Для 11 ноября рекорд составляет 1030,5 миллибар в 1993 году — примерно такое же высокое давление и прогнозируется к воскресенью", — рассказала Позднякова.