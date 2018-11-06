Ярмольник заподозрил в самопиаре студентку, отдавшую 340 тысяч ради котенка

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Студентка из Майкопа, пожертвовавшая 340 тысяч рублей на погашение долга местного приюта для бездомных животных перед ветклиникой, могла сделать это из-за желания привлечь к себе внимание, заявил радиостанции "Говорит Москва" актер Леонид Ярмольник.

"Мы же пониманием, при всем добром сердце можно было на благотворительность отдать там, ну я не знаю, 50 тысяч, а остальное оставить на автомобиль. Это все равно было бы поступком замечательным. А вот 340 тысяч и потом информация, что копила на машину — мне кажется, что это какой-то современный способ пиара", — сказал он.

Актер также прокомментировал звучавшие в соцсетях призывы помочь девушке собрать деньги на автомобиль, выразив мнение, что делать этого не стоит.

"Что-то в этом есть неразумное или мы не все знаем", — заключил Ярмольник.

Студентка из Майкопа по имени Анна в ноябре погасила из личных средств долги приюта перед ветеринарной клиникой, чтобы сдать туда найденного на улице котенка. Для этого ей пришлось заплатить 340 тысяч рублей наличными.