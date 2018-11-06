Россия и Испания готовят соглашение о взаимном признании водительских прав

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Москва и Мадрид готовят соглашение о взаимном признании водительских прав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Завершается подготовка документа о взаимном признании водительских прав и соглашение о взаимно признании документов об образовании", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Жозепом Боррелем. Министр также отметил успехи в работе двусторонней межведомственной группы по противодействию новым вызовам и угрозам с упором на контртеррористические задачи, заседание которой прошло в Мадриде 3 июня.

"Мы сейчас готовим следующее заседание в Москве, и мы также рассчитываем, что в ходе этих контактов увенчаются успехом совместные усилия по подготовке межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Проект этого документа находится на рассмотрении наших испанских коллег", — заявил дипломат.