В Севастополе перезахоронят останки французских солдат

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Обнаруженные в Севастополе останки сотен французских солдат, погибших в городе в годы Крымской войны, будут перезахоронены на военном французском кладбище, сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Останки сотен французских солдат были обнаружены в районе Камышовой бухты в Севастополе, сообщил директор Музея героической обороны Севастополя Николай Мусиенко. Рядом с солдатами были обнаружены артефакты — амуниция тех лет, боеприпасы. По словам Мусиенко, предстоит провести экспертизы останков и принять решение о перезахоронении на территории военного французского кладбища.

"Да, скорее всего, здесь либо на соответствующих кладбищах, мемориалах мы перезахоронение проведем", — сказал Мединский, который посетил вместе с Мусиенко военное французское кладбище, где захоронены останки тысяч французских солдат, погибших под Севастополем в годы Крымской войны 1854-56 годов. По оценкам историков, сказал Медиснкий, всего за годы войны здесь погибли от 45 до 80 тысяч французов.