МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков направил запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность госзакупки аппаратно-программного комплекса "Стрит Фалькон", установленного в Москве.

Ранее Лысаков направил запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке относительно законности установки в Москве комплекса для фиксации правонарушений на дорогах "Стрит Фалькон". В своем обращении он пояснил, АПК "Стрит Фалькон" не прошел всех необходимых испытаний и не является сертифицированным измерительным прибором, достоверно определяющим координаты транспорта.

В своем очередном обращении к генеральному прокурору Лысаков пояснил, что АПК "Стрит Фалькон" разработан и выпущен в производство одноименным предприятием — ООО "Стрит Фалькон", впервые зарегистрированным в налоговых органах 28 июля 2017 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Депутат указал, что по данным предприятия, ООО "Стрит Фалькон" не имеет основных фондов и управленческих расходов.

В связи с этим, считает парламентарий, возникают сомнения в возможности данного предприятия с момента его регистрации до момента заключения государственного контракта организовать собственное производство и выпуск технических средств измерений, объединить их собственной автоматизированной IT-системой, провести процедуру испытаний и сертификации аппаратно-программного комплекса.

"По контракту № ОУ3/1018ТК-ГК осуществлена государственная закупка права аренды не только технических средств, но и программного обеспечения, производитель которого неизвестен. Не исключена возможность нарушения запрета закупки и использования иностранного ПО", — говорится в обращении депутата.

"Уважаемый Юрий Яковлевич, прошу поручить провести проверку по всем доводам, изложенным в моих запросах. Также прошу дать оценку действиям департамента транспорта Москвы относительно порядка установки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, исходя их правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ", — говорится в письме.